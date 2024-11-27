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Петербуржца будут судить в Псковском районе за ДТП с пострадавшей супругой

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Санкт-Петербурга, который нарушил правила дорожного движения, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пассажирка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что 23 июля на автотрассе Псков - Санкт-Петербург мужчина, управляя транспортным средством, проявляя преступную небрежность, выехал на полосу движения, предназначенную для движения встречных транспортных средств, и совершил столкновение с транспортным средством под управлением псковички.

В результате ДТП пассажирка - супруга виновного - получила травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Теперь мужчине грозит ограничение свободы сроком на 1 год с дополнительным наказанием в виде с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.