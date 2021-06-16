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Суд лишил островича водительских прав и отправил на обязательные работы за нетрезвую езду

Островича осудили по уголовному делу за нетрезвое вождение. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Островский городской суд установил, что ранее мужчина уже выплачивал штраф в размере 30 000 рублей и даже лишался водительских прав на 1,5 года из-за пьяного вождения. Тем не менее, весной он вновь сел за руль в нетрезвом виде. По ходу движения автомобиль остановили инспекторы ГИБДД и отстранили водителя от управления транспортом. Проходить освидетельствование опьянения как на месте, так и в медицинском учреждении мужчина отказался.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов с лишением водительских прав на срок 1 год 8 месяцев.