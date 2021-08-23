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Под Псковом начали фиксировать выезд на «встречку» с помощью фотовидеофиксации

24.08.2021 10:33|ПсковКомментариев: 0

Один из комплексов фотовидеофиксации на Гдовском шоссе под Псковом начал фиксировать выезд на встречную полосу. Об этом сегодня, 24 августа, рассказал журналистам руководитель центра автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В режиме тестирования находится комплекс на 13-м километре дороги Псков — Гдов у поворота на деревню Богданово. Он фиксирует не только превышение скорости, но и выезд на встречную полосу, поскольку подрядчики поставили дополнительный модуль фиксации выезда на «встречку». «Мы доводим качество картинки, чтобы охватить широкий участок дороги», — пояснил Юрий Федоров.

Также в ближайшее время в Пскове начнут тестировать комплексы фотовидеофиксации нарушений при проезде пешеходных переходов.

Теги: #ГИБДД #псков #фотовидеофиксация
Источник: Псковская Лента Новостей
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