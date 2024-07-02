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Автопробег в рамках акции «Спасибо, что мы вместе» прошел в Пскове

Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Спасибо, что #МыВместе», которая приурочена ко Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Главным событием дня стало участие волонтеров в автопробеге, посвященном вступлению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Он прошел по улицам города от площади Ленина до деревни Череха Псковского района.

Напомним, два года назад в состав РФ вернулись четыре южных региона. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября. Новые регионы в составе России сохранили свой статус республик и областей, а также названия. Государственным языком новых регионов был провозглашен русский.