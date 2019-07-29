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В день памяти святых Бориса и Глеба митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил литургию в Успенском соборе Псково-Печерского монастыря. ФОТО

6 августа, в день памяти святых мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Успенском соборе Псково-Печерской обители.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в информационной службе Псковской епархии, за богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

По отпусте Божественной литургии митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.

По завершении богослужения у могилы архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в Богом зданных пещерах монастыря Владыка митрополит совершил заупокойную литию по всем почившим братиям обители.