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Патриарх Кирилл предложил отмечать 3 января день возведения Москвы в ранг столицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил праздновать День столицы Российского государства 3 января, в память о переносе митрополичьей кафедры из Владимира в Москву святителем Петром в XIV в. С такой инициативой патриарх выступил после литургии в Успенском соборе Кремля, обращаясь с проповедью к собравшимся на богослужение.

Русская православная церковь в пятницу, 3 января, отмечает день памяти святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, которого патриарх назвал «основоположником Москвы как столичного града». Согласно закону «О праздниках города Москвы», День города в российской столице отмечается в первую или вторую субботу сентября.

«В гражданском календаре основание Москвы празднуется, а день Москвы как столицы не празднуется. Хочу, чтобы меня все услышали - и московские власти, и общественность, и интеллигенция, ученые - давайте же праздновать день, когда Москва стала столицей Русского государства. А стала она именно в этот день, когда святитель Петр перенес сюда кафедру всея Руси, а вместе с кафедрой переехали и князь, и вся знать, и все правление, и Москва стала столицей нашей Родины», - сказал патриарх.

Перед этим, отметил он, Москва была «совсем небольшим, малоизвестным городом, не игравшим никакой государственной роли». Подобные события, как перенос митрополичьей кафедры, являлись, по словам патриарха, «важнейшими вехами на историческом пути» государства.

«День святителя Петра - это и должен бы быть день столицы. Не [День] города - город раньше был основан, а День Москвы как столицы нашей Родины. Такое событие, как возведение Москвы в ранг столицы, не может не быть отмечаемо нашим народом. С тех пор златоглавая Москва является душой, сердцем нашего народа», - добавил предстоятель РПЦ.