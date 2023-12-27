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Данилов день отмечают православные 30 декабря

В этот день отмечается память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. Согласно преданию, за 600 лет до Рождества Христова вавилоняне завоевали Иерусалим, и в числе других пленников оказались четверо знатных отроков. Царь Вавилона Навуходоносор решил воспитать их при своем дворе и обучить их халдейским наукам. Несмотря на это, молодые люди помнили заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. За это Господь даровал им мудрость, а Даниилу — еще и дар прозорливости и истолкования снов.

На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трёх лавровых листах писали имена трёх его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться суженый.

Люди говорили, что «Данила декабрь торопит», приближает Рождество и Новый год. «В Данилов день святым духом и ладаном запахло», — мерещилось самым нетерпеливым.

В этот день особое внимание уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», — замечали люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу», пишет calend.ru.

Обращали внимание на приметы погоды. Считалось, что если на Данила на деревьях появится иней, то Святки будут тёплыми. Если же началась метель — это говорило о том, что летом пчёлы будут хорошо роиться.