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Новая главка и кресты для церкви Святой Варвары прибыли в Печоры

Новая главка и кресты для церкви Святой Варвары прибыли в Печоры. Об этом сообщается в Тelegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Выполненная по историческому образцу главка заменит демонтированную реставраторами.

Памятник деревянного зодчества, храм святой Великомученицы Варвары построен в 1779 году. Церковь находится перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель города Печоры. Здание является памятником регионального значения (средовая архитектура). Церковь построена на месте, где была ранее часовня святой Великомученицы Варвары (утрачена).

В 1862 году храм был расширен за счёт притвора, уничтожена деревянная колокольня. Находится рядом с храмом святых Сорока мучеников Севастийских (каменный с 1817 года), считался летним и не имел отопления.

С 1975 года настоятель храма святой Варвары, протоирей Евгений Пелешев поддерживал здание в хорошем состоянии в трудные времена для православия.

Масштабные ремонтно-реставрационные работы проводятся по заказу АНО «Возрождение» и подходят к завершению.