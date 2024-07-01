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День памяти преподобного Серапиона Изборского отмечают православные

День памяти преподобного Серапиона Изборского отмечают православные христиане сегодня, 25 июля. Об этом Псково-Печерский монастырь сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Псково-Печерский монастырь / Telegram-канал

Преподобный Серапион (XVI век) — сподвижник преподобного Онуфрия Мальского, первоначальник монастыря Рождества Пресвятой Богородицы у каменоломен в Изборске. По преданию, покоится под спудом храма Рождества Богородицы, который остался на месте бывшего монастыря.

Преподобный Серапион Изборский изображается на иконе стоящим недалеко от источника Двенадцати апостолов.