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Церковь чтит икону Божией Матери «Неопалимая Купина» 17 сентября

Праздник иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая Купина», отмечают православные 17 сентября.

По преданию, в виде горящего, но несгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии.

Православные люди почитают чудотворную икону Божьей Матери с тем же названием. В центре иконы располагается изображение Марии с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду, которая, в свою очередь, образована двумя четырехугольниками — зеленым (естественный цвет Купины) и красным (цвет объявшего ее пламени). В русской иконописи икона известна с середины XVI века, а праздник в честь нее был установлен в XVII столетии.

В народе Неопалимую Купину вполне естественно считали охранительницей от пожара и молнии. Соответствующую молитву произносили в этот праздник. Кроме того, существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины.

На Руси знали много поверий, связанных с пожарами, которые были самым страшным бедствием для крестьян наряду с неурожаем. Например, говорили, что пожар, вызванный молнией, можно затушить молоком от черной коровы, квасом или пивом. Верили также, что если бросить в горящий дом белого голубя, то пламя погаснет. Спасти от грозового пожара могли черная собака или кошка, живущие в доме.

Существовали и особые приметы: пожар предвещали мыши, бегущие по полу; кукушка, летящая по деревне; заяц, бегущий по селению. Интересно, что пожарную бочку нельзя было держать в полной исправности; говорили, что быть готовым к пожару — Бога искушать, пишет Calend.ru.

В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами — чтобы прогнать из сена «гнетуху» и «трясуху», духов болезни, которые могут зимой напасть на скотину. Так же вилами тыкали в сухой мох, если строили дом.