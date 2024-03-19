Культура

Пенсионеры и многодетные семьи смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 3 апреля

Некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 3 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

На бесплатное посещение музея в первую среду месяца имеют право пенсионеры и члены многодетных семей, несовершеннолетние граждане и студенты, обучающиеся по основным профессиональным программам, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также участники СВО и их семьи.

«Предлагаем вам подробно изучить тему становления Российской государственности на выставке "За землю Русскую!", посмотреть на живописные полотна, отражающие жизнь простых жителей Донбасса ("Израненная земля Донбасса") и узнать о деятельности России на международном поприще ("История российской дипломатической службы", "Служить России словом и душой…", "Время и служение Александра Михайловича Горчакова")», - добавили в музее.