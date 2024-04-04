Культура

Выставка живописи «Израненная земля Донбасса» завершает свою работу в музее-заповеднике «Изборск»

Выставка живописи «Израненная земля Донбасса» в музее-заповеднике «Изборск» завершает свою работу на этой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

На выставке представлена живопись художника Максима Фаюстова, неоднократно отмеченного наградами Российской Академии Художеств, и Алексея Крюкова, в марте ставшего лауреатом Президентской премии для молодых деятелей культуры в области литературы и искусства.

За прошедшие годы художник создал настоящую летопись военного лихолетья, а его полотна отличают редкий талант живописца, достоверность и убедительность художественных образов, подлинный патриотизм и вера в высокое предназначение человека.

Главной темой своего творчества художники избрали героические будни защитников Донбасса, повседневную жизнь и быт простых людей этой многострадальной русской земли.

Выставка работает до 14 апреля включительно с 10:00 до 17:00 в деревне Изборск в усадьбе купца Анисимова на улице Печорской, 41б.