Культура

На фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» приглашают псковичей

Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи» пройдет в деревне Сигово Печорского муниципального округа сегодня, 28 августа.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск», торжественное открытие фестиваля начнется с традиционного шествия коллективов и участников фестиваля.

В рамках фестиваля для гостей будет организована ярмарка ремесел, дегустация блюд национальной кухни и творческие мастер-классы. Также 28 августа можно будет бесплатно посетить экспозицию Музея-усадьбы народа сето.

На сцене выступят два сетоских коллектива: этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии и музейный сетоский ансамбль «Каарахельбе».

Кроме того, гости смогут познакомиться с древними вепсскими песнопениями и танцами в исполнении фольклорного ансамбля Varasta, а также увидеть традиционные танцы ижор и води, которые представит фольклорный танцевальный коллектив Soikkolaiset (Сойкинцы) Ижорской общины «Шойкула».

Любимые псковские коллективы также порадуют зрителей своими выступлениями: заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «СКАЗ» имени Виталия Румянцева, фольклорный ансамбль «Уграда» – фольклорный ансамбль «Плескава», а также гости из Пыталовского района – фольклорная группа «Истоки», ансамбль ложкарей «Субботея» и народный хореографический коллектив «Каблучки» (Палкинский район).