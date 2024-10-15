Культура

С двумя книжными памятниками знакомит «Михайловское» своих интернет-посетителей в День лицея

В годовщину открытия Императорского Царскосельского лицея, сегодня, 19 октября, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» знакомит подписчиков и посетителей своего официального сообщества в социальной сети «ВКонтакте» с двумя редкими изданиями из собственного собрания.

Одно из них — «Описание Пушкинского Музея Императорского Александровского лицея. 1879—1899», составленное к столетию со дня рождения Пушкина Сергеем Аснашем и Аркадием Яхонтовым и выпущенное в печать и в свет под редакцией Ильи Шляпкина, — рассказывает заведующая библиотекой Пушкинского Заповедника Людмила Беляева, уточняя, что составители книги «для общей пользы» были на то время воспитанниками Лицея (I класса, LV курса), а её редактор — Илья Шляпкин уже через много лет после пушкинского выпуска, в 1890-е годы, преподавал в Императорском Александровском лицее русскую словесность и был заведующим Пушкинского музея. В своей публикации в социальной сети сотрудник музея-заповедника «Михайловское» рассказывает об И.А. Шляпкине — выпускнике историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета, о его преподавательской и музейной карьере, о круге научных интересов и даже о том, как он связан с Псковом. По уточнению Людмилы Беляевой, в библиотеке Государсвенного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня хранятся два экземпляра юбилейного «Описания…».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Ещё один книжный памятник в собрании Пушкинского Заповедника — работа уже самогó Шляпкина: «1799—1899. К биографии А.С. Пушкина. (Малоизвестные и неизвестные документальные данные)». Издание это — из числа первых послевоенных поступлений в коллекцию «Михайловского» в 1946 году, отмечает Людмила Беляева и подчёркивает, что в этой работе действительно содержатся малоизвестные на то время сведения о поэте.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» также отметили, что сегодня, 19 октября, о Царскосельском лицее и его блистательном пушкинском выпуске непременно будут вспоминать все экскурсоводы на всех экскурсиях. Кроме того, именно этой теме будет посвящена и литературно-поэтическая программа «Друзья мои, прекрасен наш союз…», подготовленная другом Пушкинского Заповедника, петербургским актёром Михаилом Драгуновым.

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Напомним, что Императорский Царскосельский лицей был основан по указу Александра I. Документ был подписан в августе 1810 года, а уже через год в учебном заведении приняли первых воспитанников. Программа обучения в лицее была разработана Сперанским и ориентирована в первую очередь на подготовку просвещённых государственных чиновников высших рангов.