Политика

Минюст хочет ликвидировать «Партию дела»

Минюст требует ликвидации Всероссийской политической партии «Партия дела», соответствующий иск поступил в Верховный суд РФ.

«В суд поступила иск Минюста России по делу о ликвидации Всероссийской политической партии "Партия дела". Рассмотрение иска назначено на 27 ноября 2024 года на 14:00 мск», - сказали в суде.

Ранее Верховный суд РФ приостановил деятельность «Партии дела» на два месяца по иску Минюста, который указал на нарушения, включая истечение срока полномочий органов управления и ошибки в документации, пишет ТАСС. «Партия дела», основанная в 2010 году предпринимателем Константином Бабкиным, утверждала, что нарушения несущественны и связаны с опечатками.