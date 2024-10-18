Общество

День написания писем в будущее отмечают 19 октября

19 октября отмечается оригинальный праздник – День написания писем в будущее. Неизвестно – кто и когда выступил инициатором даты, но идея отправить послание «сквозь года» понравилась многим, и праздник стал приобретать сторонников.

Изображение от freepik

Не секрет, что писать послания потомкам или даже себе самому в будущее – традиция повсеместно известная. Многие из нас в школе писали письма себе повзрослевшему, чтобы потом (по окончании очередного класса) открыть это послание и понять – о чем мечталось и хотелось, и что в итоге получилось в жизни. Или, например, древняя традиция создавать «капсулы времени» – своего рода послания будущим поколениям, которые закладывались аж на несколько столетий и с очень даже серьезной целью. С их помощью ученые и историки хотели рассказать о своем времени, достижениях и стремлениях. Кстати, примеры таких посланий встречаются еще в глубокой древности.

Возможно, начало такой традиции положили древние египтяне, снабжавшие своих фараонов всем необходимым для загробной жизни, а может быть – и жители древнего Шумера, закладывавшие в фундаменты храмов и дворцов послания будущим правителям. Или из далекого Средневековья, когда в стенах замков короли прятали карты с описанием мест, где зарыты сокровища.

В настоящее время закладка «капсул времени» не теряет своей популярности, и такое мероприятие обычно устраивают на официальном уровне, приурочив к какой-то праздничной или значимой дате для города / общества / страны с привлечением представителей власти, общественности, СМИ… А вскрыть эти послания предполагается через несколько десятков, а то и сотен лет. Так, «капсулы времени», заложенные в Нью-Йорке на Всемирных ярмарках в 1939 и 1964 годах, завещано открыть только в 6939 году.

В ряде российских городов есть капсулы, которые заложены на 100 и более лет еще в период существования Советского Союза. Вообще закладка посланий потомкам пользовалась в СССР большой популярностью – их закладывали под памятниками, или под плитой на специальной площади в городе, замуровывали в стены или полы, а вскрытие и прочтение приурочивали к памятным датам, связанным с советской историей.

Например, известно, что во время памятных мероприятий, посвященных 75-летию детского лагеря «Артек», в 2000 году была открыта подобная капсула с письмом от советских пионеров из 1960 года за подписью 1200 детей. В письме ребята написали, что уверены – их потомки – жители Земли живут в мире и согласии, люди постоянно летают на Луну, а в «Артеке» есть даже свой космодром.

На Мамаевом кургане в Волгограде в стене, расположенной на Площади Героев, 9 мая 1970 года в день 25-летия Победы советского народа над фашистской Германией была заложена капсула с «Обращением трудящихся города-героя Волгограда, ветеранов Великой Отечественной войны к потомкам». Вскрыть ее завещано 9 мая 2045 года в день 100-летия Победы над фашистской Германией. И подобных посланий, которые станут уникальными артефактами эпохи для людей следующих поколений, на сегодняшний момент существует огромное количество в разных странах.

Но ведь есть не только глобальные «капсулы времени», пишет calend.ru. Написать послание своим потомкам (или себе самому) в какое-то далекое, или недалекое, будущее хочется порой всем. Как уже говорилось, школьники или студенты на выпускном пишут письма себе в будущее, чтобы открыть их через 5-10 лет на встрече выпускников. Или бабушки-дедушки пишут своим еще очень маленьким внучатам письмо, чтобы, повзрослев, те смогли узнать – кто были их предки, чем занимались и как любили своих внуков.

Письмо в будущее – это шанс сказать что-то важное себе или другим, поделиться эмоциями и чувствами, которые не можете сказать вслух, возможность напомнить о ценностях и достижениях этого периода жизни. Именно этой традиции и посвящен сегодняшний праздник. Кстати, совершенно неважно, как письмо будет написано – от руки или в электронном виде, стихами или в прозе, с ошибками и помарками или идеальным почерком. Главное – пишите от души и искренне, а еще подумайте – как, где и сколько оно будет храниться до открытия. Хотя современные технологии и сервисы позволяют хранить и своевременно доставлять такие послания (через год, два или десять лет), но все же написанное от руки, с приложенными фотографиями и всяческими сувенирами и «штучками» – куда более интересный и душевный вариант.