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В последние годы в нашем городе ведутся большие работы по ремонту дорог и набережных. Псков становится все более благоустроенным и красивым. Вот только вопрос: надолго ли эта красота, из каких материалов она создана? Как проводились работы? Как отвечают поставщики за свою продукцию, где гарантия строителей на работы?
Например, не прошло и 5 лет с момента благоустройства набережной Псковы, Финского парка, а лестницы и плитка уже буквально рассыпаются!
Прикрепляю фотографии лестниц на набережной Псковы:
1. Около Михайловской башни
2. Около казначейства
3. Около пешеходного моста к рынку
4. Около церкви Петра и Павла.
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Интерактив: Рассыпающаяся красота
В последние годы в нашем городе ведутся большие работы по ремонту дорог и набережных. Псков становится все более благоустроенным и красивым. Вот только вопрос: надолго ли эта красота, из каких материалов она создана? Как проводились работы? Как отвечают поставщики за свою продукцию, где гарантия строителей на работы?
Например, не прошло и 5 лет с момента благоустройства набережной Псковы, Финского парка, а лестницы и плитка уже буквально рассыпаются!
Прикрепляю фотографии лестниц на набережной Псковы:
1. Около Михайловской башни
2. Около казначейства
3. Около пешеходного моста к рынку
4. Около церкви Петра и Павла.
Ирина