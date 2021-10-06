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Интерактив: Рассыпающаяся красота

23.03.2022 08:10|ПсковКомментариев: 2

В последние годы в нашем городе ведутся большие работы по ремонту дорог и набережных. Псков становится все более благоустроенным и красивым. Вот только вопрос: надолго ли эта красота, из каких материалов она создана? Как проводились работы? Как отвечают поставщики за свою продукцию, где гарантия строителей на работы?

Например, не прошло и 5 лет с момента благоустройства набережной Псковы, Финского парка, а лестницы и плитка уже буквально рассыпаются!

 

Прикрепляю фотографии лестниц на набережной Псковы:
1. Около Михайловской башни
2. Около казначейства
3. Около пешеходного моста к рынку
4. Около церкви Петра и Павла.

Ирина

Источник: Псковская Лента Новостей
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