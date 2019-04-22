В Псковской области собирают деньги для лечения Дарины Даниленко из Великих Лук

В Псковской области объявлен сбор средств для Дарины Даниленко из Великих Лук, у которой выявлено новообразование ствола мозга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила мама девочки.
Страшный диагноз девочке поставили в Великих Луках 9 апреля. Мама ребенка обратилась за помощью в лечебно-диагностический центр Медицинский институт имени Сергея Березина (ЛДЦ МИБС). Там юной великолучанке уменьшат опухоль с помощью лучевой терапии.
«Для лечения надо 2 335 000 рублей. Пока 90% оплачено не будет, нас не начнут лечить. Врач посмотрел наше МРТ и сказал, что все очень плохо, сказали, что у нас мало времени», - сообщает мать Дарины Вероника.
Реквизиты для помощи:
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