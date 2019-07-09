Общество

В Псковской области в ближайшие ночи похолодает до +4 градусов

Предстоящие две ночи будут холодными в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По предварительному прогнозу, ночные температуры будут в пределах +4...+9 градусов, дневные температуры будут колебаться от +13 до +18 градусов.

Также в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди. Ветер будет преимущественно северных и юго-западных направлений.

По словам Талы Нещадимовой, после 16 июля будет наблюдаться незначительное улучшение погоды.

Лишь после 22 июля дневные температуры достигнут отметки +22 градуса.