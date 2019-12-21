Общество

В псковском управлении МЧС рассказали о выборе качественной и безопасной новогодней елки

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области рассказали, какой должна быть качественна и безопасная новогодняя елка. Как Псковской Ленте Новостей добавили в самом ведомстве, елка должна быть не только красивой, но и безопасной.

«Живая елка - это традиция. Она всегда уникальна. Несомненные преимущества натуральной елки - это запах, аромат хвойного леса и естественный природный вид.

Купить живую ель можно на елочных базарах, которые, как правило, разворачиваются на специально выделенных для этого площадках - на рынках, перед магазинами и торговыми центрами, в жилых районах. Также, купить елку можно непосредственно в питомниках и лесхозах», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что свежая и не обмороженная елка достаточно сильно пахнет, ее хвоя насыщенно зеленого цвета и слегка маслянистая на ощупь. Если же запаха нет, а иголки сухие - значит, с елкой что-то не то, скорее всего, она обморозилась. Ветки должны быть крепкие и гибкие, обломить их нелегко. Дерево с пожухлыми иголками, тонким стволом, с легко обламывающимися ветками простоит недолго, быстро осыплется.

«Размеры елки должны соответствовать размерам комнаты, где она будет стоять. Необходимо учитывать высоту потолков и размер помещения. Елка не должна загромождать собой всю комнату и мешать проходу людей. Если предполагается ставить елочку в угол, лучше взять «однобокое» деревце. Елку с пышной равномерной кроной лучше поставить посередине стены просторной комнаты. Для проверки качества ствола рекомендуется стукнуть комлем (то есть, его нижней частью) по земле. Если вследствие этого действия на землю сильно посыпались иголки, то такое дерево брать не стоит», - подчеркнули в управлении.

Также в пресс-службе добавили, что если елка приобретена заблаговременно, то до наступления самого праздника держать ее лучше на холоде: вывесив за окно или поставив на балкон.

«Однако даже если елочка куплена непосредственно 31 декабря, то сразу вносить ее в теплое помещение, устанавливать и украшать ни в коем случае нельзя: от такого перепада температур елка может заболеть и погибнуть. Если мороз на улице ниже 10 градусов, не несите елку сразу в квартиру, дайте ей постоять в подъезде минут 20, чтобы она оттаяла.

В настоящее время большой популярностью пользуются искусственные елки. Это вполне объяснимо. Ведь они часто могут выглядеть привлекательнее своих живых "сестриц"», - подметили в управлении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что если живые елки недолговечны, требуют значительного ухода, а после них необходимо прибираться, то обращение с искусственными намного проще: они легко собираются и разбираются, не требуют особой заботы, служат много лет.

«Искусственную елку легко украшать, ведь ее хвоя достаточно мягкая и совсем не колючая. К тому же искусственная ель может радовать вас так долго, как вы этого захотите. Важный момент - и то, что она хороша для аллергиков.

Выбирать искусственную елку нужно не менее тщательно, чем ее живой аналог, поскольку при поверхностном выборе велика вероятность купить красивый, но некачественный товар», - сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в пресс-службе подметили, что современные искусственные елочки порой сложно отличить от натуральных. Они имитируют лесных сестер по цвету, форме и сорто-типу, и чем выше сходство, тем более ценна елка.

«Искусственные елки имеют очень большой разброс цен, на которую влияет наличие украшений и декора, количество веток и качество хвои, способ сборки и, конечно же, производитель. В этом случае часто срабатывает правило: чем дороже товар, тем он качественнее. Если перед вами подозрительно недорогая ель, то, скорее всего, ее иглы сделаны из бумаги, либо из дешевых токсичных материалов», - обратили внимание в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что второй важный вопрос - конструкция. Необходимо обратить внимание, из какого материала изготовлена подставка-основание дерева.

«Предпочтительно выбирать металлические подставки, так как они наиболее крепкие и устойчивые. Если в вашем доме есть маленькие дети или животные, то возрастает вероятность того, что ненадежное пластиковое крепление может деформироваться или поломаться, приведя к падению дерева и получению травм», - подчеркнули в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что основными критериями при выборе искусственной елочки также являются пушистость и цвет веток.

«Покупая искусственную елку, ее все же не мешало бы понюхать - некоторые из них имеют очень резкий и к тому же вредный химический запах. Определившись с цветом, внешним видом и размером вашей новогодней красавицы, испытайте ее «на прочность»: аккуратно подергайте за иголочки - они не должны деформироваться и осыпаться. Сами веточки новогодней искусственной елки должны быть гибкими. Если у выбранного деревца мягкая хвоя, попробуйте погладить ее против «роста». Искусственная елочка имеет хорошее качество, если хвоя быстро, не отрываясь и не деформируясь, возвращается на место и на ней не остается заломов», - добавили в управлении.

Также в ведомстве сообщили, что особое внимание обратите на материал, из которого сделана ель. Елки из бумаги с пропиткой выглядят очень правдоподобно, однако прослужит такая елочка не более трех лет.

«Кроме того, бумага отлично горит, а значит с такой елкой нужно быть очень осторожным - никаких электрических гирлянд, хлопушек и прочего. Литые елки - самые качественные и дорогие. Каждую веточку литой елки отливают в специальных формах, а затем собирают воедино, - подчеркнули в пресс-службе. - Основная часть рынка искусственных елок представлена более дешевыми елками из ПВХ с каркасами, изготовленными из стальной проволоки. Такие елки выглядят достаточно естественно, обладают достаточной огнестойкостью и довольно экологичны. Елки, изготовленные из лески, всем своим видом напоминающие ершик, на сегодняшний день большая редкость».

Также в ведомстве добавили: отдельно стоит сказать о елках со светооптическим волокном. В хвою этих пушистых красавиц «вживлены» тончайшие нити-световоды, за счет которых елка светится мягким, плавно-мерцающим свечением.

«Такие светящиеся елки в отличие от обычной ламповой электрогирлянды пожаробезопасны и могут оставаться включенными в течение долгого промежутка времени – нити оптоволокна не нагреваются сами и не нагревают хвою и рядом висящие игрушки и украшения. Это важно и с точки зрения безопасности ребенка – даже схватив ветку рукой, он не обожжется, чего нельзя гарантировать, если елка будет украшена электрогирляндой с обычными лампочками. Из чего бы ни была изготовлена новогодняя елка, она должна быть снабжена гигиеническим сертификатом. Он удостоверяет химическую безопасность изделия, что материал, из которого оно изготовлено, не содержит формальдегида, смолы, метилена и ацетона», - сообщили в управлении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что покупать новогодние гирлянды из искусственных ветвей или целую ель можно только при наличии этого документа, иначе есть шанс все праздники дышать ядовитыми испарениями и страдать от удушливого запаха пластика.

«Особое внимание при выборе нужно уделить огнестойкости материала. Опасность искусственной ели заключается в том, что при возгорании они выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и «растекаются», а значит, ликвидировать очаг возгорания будет труднее. Искусственная ель должна быть огнеупорной. Если вы планируете украсить вашу искусственную новогоднюю ель электрической гирляндой, то выбирайте елку, изготовленную из огнеупорного полиэтилена или пластика. Качественные синтетические ели изготавливают из огнеупорных материалов с добавлением антипиренов - веществ, препятствующих возгоранию. На упаковке должны быть указана информация об огнеупорных свойствах хвои и сведения о производителе», - заключили в пресс-службе.