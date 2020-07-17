Общество

Михаил Ведерников: Слухи вокруг лагеря «Имени космонавтов» повлияли на потенциального инвестора

Слухи вокруг лагеря «Имени космонавтов» в Печорском районе повлияли на потенциального инвестора, который планировал вложить средства в его инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона в «Инстаграме».

Он напомнил, что вопрос о судьбе лагеря подробно обсуждался с представителями муниципалитетов, с владыкой Тихоном, с родителями и спортсменами, которые тренировались в этом лагере. В ходе обсуждения выяснили несколько принципиально важных моментов, которые выпали из внимания, заметил Михаил Ведерников.

«Территория и инфраструктура лагеря находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому Роспотребнадзор и не дал положительного заключения на работу лагеря в этом году. Следующий год тоже под вопросом. Митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил вариант, который позволит восстановить инфраструктуру лагеря, а детям заниматься в нем более чем 21 день (продолжительность стандартной смены — ред.). При этом часть лагеря предполагалось использовать под семинарию», - пояснил губернатор.

«Вопрос по лагерю обсуждался, но никаких окончательных решений не принято, и важно понимать, что без участия депутатов ни губернатор, ни митрополит никаких решений принять не может», - подчеркнул он и добавил, что в решении вопроса о судьбе лагеря «Имени космонавтов» решено взять паузу.

«Окончательное слово будет за депутатами. Но слухи и скандалы, возникшие вокруг лагеря, повлияли на потенциального инвестора, и он уже не рассматривает вопрос о вложении средств в инфраструктуру лагеря», - резюмировал Михаил Ведерников.