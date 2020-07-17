Скандал, которого не было

Разрыв в коммуникации между жителями Печор и прежней районной администрацией привел к росту снежного кома «сплетен в виде версий». Якобы детский спортивный лагерь «Имени космонавтов» закрыли, чтобы на его месте открыть духовную семинарию при монастыре. Рассказываем, как будет на самом деле и даем хронику нарастания градуса напряжения из-за повода, которого не было.
Шумиха поднялась после опубликованной 30 июня в «Печорской правде» заметки о том, что в этом году летний лагерь детско-юношеской спортивной школы Печор, находящийся в центре города, работать не будет. Начальник районного управления образования Сергей Авдеев назвал в качестве причины отсутствие ограждения. На решение проблемы нужно 4,5 млн рублей, таких денег в районном бюджете нет. Чуть позже председатель районного собрания депутатов Владимир Глотко заявил, что лагерь не соответствует СанПиН.
В последние годы лагерь работал одну смену в году, три недели. Воспитанники школы разных возрастов, от младших школьников до старшеклассников, имели возможность проводить в это время тренировочные сборы. Режим, утренняя зарядка, две тренировки в день, питание, патриотические акции 22 июня, развлекательная программа, дискотеки. Особая гордость — двухкилометровая лыжероллерная трасса, ее использовали в летнее время и за пределами лагерной смены.
Лагерь отдают монастырю под строительство духовной семинарии, дети больше не смогут заниматься, спортшколу после этого хоть закрывай — такие слухи быстро поползли по городу и вышли далеко за его пределы. Скандал федерального уровня, клирикализация светского общества — почти так это подавалось в анонимных Telegram-каналах. Но давайте-ка присмотримся повнимательнее.
Сильнее всех встревожился выпускник спортшколы Игорь Ярец, инженер, уже много лет живущий в Петербурге. Он создал «ВКонтакте» сообщество «Будущее спортивного лагеря имени Космонавтов».
«Если лагерь заберут, спортшкола функционировать не сможет, - выразил уверенность Игорь Ярец в беседе с обозревателем ПЛН. - Летом тренировки важны, за эти три месяца спортсмены готовятся к зимнему периоду. Уровень у спортшколы серьезный, среди воспитанников есть чемпионы всероссийского уровня, на Европу выезжали. Никто не знает сейчас, что делать. Все придумал я».
Зачем-то он отправил письмо уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области, но эффект получился внезапным. Ожидаемо, уполномоченный посочувствовал (но в мягких формулировках), переслал письмо коллеге в Псковскую область и... министру спорта. Правда, и оттуда обращение, скорее всего, спустят в регион. Как это уже сделала Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок, здраво посоветовавшая сначала обратиться к местным властям. Только после этого были подготовлены обращения к губернатору и митрополиту, организован сбор подписей.
«За три недели работы спортивного лагеря воспитанники очень прибавляют в своих показателях — в силе, выносливости, скорости, доводят свою технику до автоматизма. Такую работу возможно провести только в формате спортивных сборов, там важен и тренировочный процесс, и режим дня и питания. Для спортивных результатов обязательно требуется наличие спортивного лагеря, - говорится в обращении. - При этом не было никакого обсуждения вопроса с жителями города, с коллективом спортшколы, с родителями учащихся. Коллектив спортшколы несмотря на все трудности, продолжает свою работу с детьми, так как это их жизнь, ее смысл. Они за свой счет, внеурочно, на энтузиазме изыскивают средства для материальной базы. Выпускники помнят, когда ломался старый «буран», тренеры, в числе которых, естественно, есть и женщины, сами брали металлический резак весом свыше 40 кг и тащили по сугробам в гору, делая круг в 2 км, готовя для детей лыжную трассу. Только этот факт говорит о том, что тренеры достойны большего, потому что им есть, ради кого и ради чего это делать. Подчеркиваем, мы не являемся «воинствующими атеистами», мы любим наш монастырь, мы знаем историю края, и у нас не вызывает сомнения, что он сделал, делает и будет делать очень много хорошего для Печор».
Автор обращения также говорит о том, что это единственная база подготовки лыжников для детей. Есть еще Остров, но там юниоры и взрослые, уровень всероссийский. «Считаем, что физическое и нравственное здоровье наших детей будет в опасности!» - подытожено обращение.
Игорь Ярец настроен радикально. Он признает, что владеет информацией, по которой монастырь предлагает восстановить лагерь и оставить одну летнюю смену, то есть все, как было, только лучше. А остальные 49 недель в году, когда лагерь обычно пустует, его как раз и будет использовать семинария. То есть никто у детей лагерь не отбирает, наоборот, выражает готовность вложиться в его восстановление. Но есть еще эмоции, понятные человеческие сомнения и страхи.
«Нет возможности финансировать — не причина закрывать. Нужно приостанавливать деятельность, искать финансирование. Сегодня отец Тихон разрешил заниматься, а завтра другой отец скажет нет», - делится Игорь Ярец своими опасениями.
Увы, но отсутствие финансирования — как раз и есть главная причина для закрытия. По печорской стороне полно закрытых, обветшавших, заросших кустами и борщевиком бывших островков детского летнего счастья. И повезло еще тем, на месте которых отрыли базы отдыха. Остальные догнивают так. Если ничего не делать, такая судьба может постичь и лагерь «Имени космонавтов».
В самой спортшколе настроены больше на компромисс.
Лагерь закрыт, но занятия продолжаются. В том числе, и на лыжероллерной трассе. Школьники приходят на занятия, а живут и питаются дома. На днях на территории лагеря прошло торжественное построение по случаю выпускного. Состоялось оно не в последний раз, это 16 июля подтвердил губернатор Михаил Ведерников на встрече с участием митрополита, директора лагеря, районных депутатов, нового главы района.
Для утрясания юридических тонкостей пока взяли паузу.
Такой вариант устроил даже тех, кто до этого ярился. «Главное чтобы лагерь был сохранён, диалог продолжался, а спортшкола имела возможность и дальше проводить ту работу, которую она вела последние 62 года», - после встречи появился в соцсетях примирительный пост от тех, кто собирал подписи.
Монастырь как градообразующее звено моногорода просто обязан остановить разрушение закрытого лагеря. Сейчас нужен ремонт, а через год-два без эксплуатации все придется строить заново. Другое дело, что властям надо было сразу выйти к людям и честно рассказать о том, что происходит. Так, мол, и так. Денег нет, сил держаться тоже, монастырь придумал, как помочь, помощь принимаем с благодарностью. Глядишь, и подписи бы собирать не пришлось. Увы, без придания ситуации резонанса добиться ответов все сложнее. В следующий раз не надо так, пожалуйста.
Некоторые персонажи пытались тему политизировать, сделать ее элементом прошедшей только что кампании по выборам главы Печорского района, использовать обыкновенную житейскую историю в своих интересах. Не вышло. Сочувствовать не будем.
Юлия Магера