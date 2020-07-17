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Общество

Скандал, которого не было

17.07.2020 13:50|ПсковКомментариев: 0

Разрыв в коммуникации между жителями Печор и прежней районной администрацией привел к росту снежного кома «сплетен в виде версий». Якобы детский спортивный лагерь «Имени космонавтов» закрыли, чтобы на его месте открыть духовную семинарию при монастыре. Рассказываем, как будет на самом деле и даем хронику нарастания градуса напряжения из-за повода, которого не было.

Три недели в году

Шумиха поднялась после опубликованной 30 июня в «Печорской правде» заметки о том, что в этом году летний лагерь детско-юношеской спортивной школы Печор, находящийся в центре города, работать не будет. Начальник районного управления образования Сергей Авдеев назвал в качестве причины отсутствие ограждения. На решение проблемы нужно 4,5 млн рублей, таких денег в районном бюджете нет. Чуть позже председатель районного собрания депутатов Владимир Глотко заявил, что лагерь не соответствует СанПиН.

В последние годы лагерь работал одну смену в году, три недели. Воспитанники школы разных возрастов, от младших школьников до старшеклассников, имели возможность проводить в это время тренировочные сборы. Режим, утренняя зарядка, две тренировки в день, питание, патриотические акции 22 июня, развлекательная программа, дискотеки. Особая гордость — двухкилометровая лыжероллерная трасса, ее использовали в летнее время и за пределами лагерной смены.

Лагерь отдают монастырю под строительство духовной семинарии, дети больше не смогут заниматься, спортшколу после этого хоть закрывай — такие слухи быстро поползли по городу и вышли далеко за его пределы. Скандал федерального уровня, клирикализация светского общества — почти так это подавалось в анонимных Telegram-каналах. Но давайте-ка присмотримся повнимательнее.

Эмоции и сомнения

Сильнее всех встревожился выпускник спортшколы Игорь Ярец, инженер, уже много лет живущий в Петербурге. Он создал «ВКонтакте» сообщество «Будущее спортивного лагеря имени Космонавтов».

«Если лагерь заберут, спортшкола функционировать не сможет, - выразил уверенность Игорь Ярец в беседе с обозревателем ПЛН. - Летом тренировки важны, за эти три месяца спортсмены готовятся к зимнему периоду. Уровень у спортшколы серьезный, среди воспитанников есть чемпионы всероссийского уровня, на Европу выезжали. Никто не знает сейчас, что делать. Все придумал я».

Зачем-то он отправил письмо уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области, но эффект получился внезапным. Ожидаемо, уполномоченный посочувствовал (но в мягких формулировках), переслал письмо коллеге в Псковскую область и... министру спорта. Правда, и оттуда обращение, скорее всего, спустят в регион. Как это уже сделала Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок, здраво посоветовавшая сначала обратиться к местным властям. Только после этого были подготовлены обращения к губернатору и митрополиту, организован сбор подписей.

«За три недели работы спортивного лагеря воспитанники очень прибавляют в своих показателях — в силе, выносливости, скорости, доводят свою технику до автоматизма. Такую работу возможно провести только в формате спортивных сборов, там важен и тренировочный процесс, и режим дня и питания. Для спортивных результатов обязательно требуется наличие спортивного лагеря, - говорится в обращении. - При этом не было никакого обсуждения вопроса с жителями города, с коллективом спортшколы, с родителями учащихся. Коллектив спортшколы несмотря на все трудности, продолжает свою работу с детьми, так как это их жизнь, ее смысл. Они за свой счет, внеурочно, на энтузиазме изыскивают средства для материальной базы. Выпускники помнят, когда ломался старый «буран», тренеры, в числе которых, естественно, есть и женщины, сами брали металлический резак весом свыше 40 кг и тащили по сугробам в гору, делая круг в 2 км, готовя для детей лыжную трассу. Только этот факт говорит о том, что тренеры достойны большего, потому что им есть, ради кого и ради чего это делать. Подчеркиваем, мы не являемся «воинствующими атеистами», мы любим наш монастырь, мы знаем историю края, и у нас не вызывает сомнения, что он сделал, делает и будет делать очень много хорошего для Печор».

Автор обращения также говорит о том, что это единственная база подготовки лыжников для детей. Есть еще Остров, но там юниоры и взрослые, уровень всероссийский. «Считаем, что физическое и нравственное здоровье наших детей будет в опасности!» - подытожено обращение.

Игорь Ярец настроен радикально. Он признает, что владеет информацией, по которой монастырь предлагает восстановить лагерь и оставить одну летнюю смену, то есть все, как было, только лучше. А остальные 49 недель в году, когда лагерь обычно пустует, его как раз и будет использовать семинария. То есть никто у детей лагерь не отбирает, наоборот, выражает готовность вложиться в его восстановление. Но есть еще эмоции, понятные человеческие сомнения и страхи.

«Нет возможности финансировать — не причина закрывать. Нужно приостанавливать деятельность, искать финансирование. Сегодня отец Тихон разрешил заниматься, а завтра другой отец скажет нет», - делится Игорь Ярец своими опасениями.

Увы, но отсутствие финансирования — как раз и есть главная причина для закрытия. По печорской стороне полно закрытых, обветшавших, заросших кустами и борщевиком бывших островков детского летнего счастья. И повезло еще тем, на месте которых отрыли базы отдыха. Остальные догнивают так. Если ничего не делать, такая судьба может постичь и лагерь «Имени космонавтов».

Поставили на паузу

В самой спортшколе настроены больше на компромисс.

«Я бы, конечно, хотела, чтобы лагерь сохранился, нам он нужен очень. Но это невозможно в нынешнем виде, нужно перестраивать под сегодняшние правила, это огромные деньги, - констатирует директор спортшколы Наталья Коханова. - Если мы решим противодействовать проекту, то останемся с разбитым корытом. Мы должны идти на переговоры. Надо решить вопрос полюбовно, нам нельзя в деревне ссориться. Одни и те же дети ходят в монастырь и к нам на занятия. Ничего такого не происходит. Конечно, родители переживают, у нас хороший лагерь в центре города. И это надо пройти, значит, это угодно богу. Думаю, решится все положительно».

Лагерь закрыт, но занятия продолжаются. В том числе, и на лыжероллерной трассе. Школьники приходят на занятия, а живут и питаются дома. На днях на территории лагеря прошло торжественное построение по случаю выпускного. Состоялось оно не в последний раз, это 16 июля подтвердил губернатор Михаил Ведерников на встрече с участием митрополита, директора лагеря, районных депутатов, нового главы района.

«Самое главное, с чем должны все сегодня отсюда уйти — речи о закрытии лагеря на сегодняшний день не идет. Речь идет о том, чтобы объединить наши возможности, - обозначил свою позицию Михаил Ведерников. - Я думаю, что мы возьмем какую-то паузу и мы вместе проработаем варианты, как это может сосуществовать. Я считаю, что трасса абсолютно точно должна быть сохранена. А вот как это всё правильно устроить, где найти средства и возможно ли такое сосуществование с объектами другого предназначения это, собственно, и будет сутью нашей совместной работы».

Для утрясания юридических тонкостей пока взяли паузу.

«Была идея, которую мы обсуждали и которую я озвучил сотрудникам лагеря. Вместо 21 дня в году и совершенно разрушенных, страшных бараков будут коттеджи. В них дети в течение какого-то летнего месяца совершенно спокойно будут жить. Не представлялось, что из этого можно будет сделать какую-то совершенно дикую проблему», - недоумевал митрополит.

Такой вариант устроил даже тех, кто до этого ярился. «Главное чтобы лагерь был сохранён, диалог продолжался, а спортшкола имела возможность и дальше проводить ту работу, которую она вела последние 62 года», - после встречи появился в соцсетях примирительный пост от тех, кто собирал подписи.

Монастырь как градообразующее звено моногорода просто обязан остановить разрушение закрытого лагеря. Сейчас нужен ремонт, а через год-два без эксплуатации все придется строить заново. Другое дело, что властям надо было сразу выйти к людям и честно рассказать о том, что происходит. Так, мол, и так. Денег нет, сил держаться тоже, монастырь придумал, как помочь, помощь принимаем с благодарностью. Глядишь, и подписи бы собирать не пришлось. Увы, без придания ситуации резонанса добиться ответов все сложнее. В следующий раз не надо так, пожалуйста.

Некоторые персонажи пытались тему политизировать, сделать ее элементом прошедшей только что кампании по выборам главы Печорского района, использовать обыкновенную житейскую историю в своих интересах. Не вышло. Сочувствовать не будем.

Юлия Магера

Теги: #печоры #дети #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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