Общество

На Чудском озере проходит подводная экспедиция по установлению деталей Ледового побоища

На Чудском озере идет подводный этап археологической научной экспедиции, которая «должна установить детали сражения (Ледового побоища – ред.), детали места, где оно происходило». Об этом сообщил Владимир Мединский, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества, которое финансирует мероприятие.

«В настоящее время проходит подводный этап экспедиции. Уточняются географические точки, описанные в летописях. Уточняется местонахождение Вороньего камня — он скрыт под водой. В случае подтверждения тех предположений, которые сформулированы сейчас учеными, у нас появится масса интересных фактов, которые можно было бы представить общественности», - сказал Владимир Мединский, выступая на совещании по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

Оргкомитет по подготовке этого события возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заместителем председателя назначен митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Патриарх Кирилл обратился к участникам заседания со вступительным словом, в котором отметил, что имя Александра Невского стало одним из символов не только России, но и всей русской цивилизации, передает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В настоящее время утвержден план празднования, насчитывающий 135 образовательных, просветительских и выставочных проектов, предусматривающий создание новых туристических маршрутов, проведение научных конференций, исторических и литературных конкурсов, реконструкций и другие мероприятия.

«Разработан и включен в национальную программу "Моя Россия" духовно-исторический маршрут "Александр Невский", — рассказал глава государственного оргкомитета, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. — За пределами России уже проведен цикл мероприятий, посвященных Александру Невскому, — в Латвии, Эстонии, Белоруссии и во Франции. Продолжаются работы по созданию музейно-выставочного комплекса "Ледовое побоище", посвященного битве на Чудском озере. Идет работа над полнометражным анимационным фильмом "Князь" (режиссер фильма — лауреат премии "Оскар" А. К. Петров)».

Он подчеркнул, что приоритетной задачей является сохранение объектов культурного наследия, которые связаны с именем Александра Невского: «Это Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, где он был крещен, Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге, куда Петр I перевез его мощи. Еще пять объектов в Москве, Пскове, Челябинске, Ярославле».

«На финансирование работ по сохранению этих объектов уже выделены средства федерального бюджета, но планируется расширить перечень объектов, которые необходимо к юбилею будет отремонтировать», — добавил Дмитрий Чернышенко.