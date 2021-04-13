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Общество

Главврача Стругокрасненской больницы оштрафовали за грубые нарушения при закупке

14.04.2021 15:20|ПсковКомментариев: 0

Главного врача Стругокрасненской межрайонной больницы привлекли к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Главврач медучреждения допустил грубые нарушении порядка и сроков оплаты товаров (работ, услуг) при закупке для обеспечения государственных нужд.

Постановлением управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области главного врача признали виновным и назначили ему штраф в размере 30 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Теги: #врачи #Стругокрасненский район #штраф #административная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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