Главврача Стругокрасненской больницы оштрафовали за грубые нарушения при закупке

Главного врача Стругокрасненской межрайонной больницы привлекли к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.
Главврач медучреждения допустил грубые нарушении порядка и сроков оплаты товаров (работ, услуг) при закупке для обеспечения государственных нужд.
Постановлением управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области главного врача признали виновным и назначили ему штраф в размере 30 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.