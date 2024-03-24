Общество

Общественную территорию между школой и церковью благоустраивают в Новосокольниках

Первая очередь благоустройства общественной территории между средней школой и церковью Николая Чудотворца продолжается в Новосокольниках. Ход работ 25 марта проконтролировал глава Новосокольнического района Виталий Соловьев.

Фото и видео здесь и далее: Виталий Соловьев / «ВКонтакте»

«Подрядчик очень ответственный, работает с опережением графика. За прошедшую неделю выполнен большой объем работ: выкорчеваны деревья и вывезен мусор. Надеемся, что подрядная организация не подведёт и благоустройство территории будет выполнено в срок», - написал Виталий Соловьев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, территорию благоустраивают в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».