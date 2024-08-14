Происшествия

Три уголовных дела возбудили в Псковской области по фактам дистанционного мошенничества

Случаи дистанционного мошенничества вновь зарегистрированы в Псковской области. Сразу три уголовных дела по части 1 статьи 272 УК РФ возбудили по факту неправомерного доступа к компьютерной информации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе УМВД России по Псковской области.

33-летней псковичке поступил звонок на мобильный телефон. Собеседник использовал классическую схему обмана - представился сотрудником сотовой компании. В разговоре он предложил продлить договор обслуживания сотовой связи. Доверчивая потерпевшая сообщила свои паспортные данные и коды доступа из смс. В результате чего злоумышленник получил доступ к персональному кабинету девушки, а после заблокировал учетную запись. Аналогичный случай зарегистрирован в Порховском районе: там злоумышленники осуществили доступ к аккаунту потерпевшего 1957 года рождения.

В МО МВД России «Бежаницкий» зарегистрирован случай лжезвонка от сотрудника портала «Госуслуги». По версии следствия, утром неустановленное лицо позвонило 63-летней жительнице деревни Бардово. Собеседник под предлогом внесения изменений в электронную очередь совершил взлом учетной записи потерпевшей. Женщина также предоставила свои персональные данные и коды доступа на сайт.

По всем фактам продолжаются расследования уголовных дел.