Происшествия

Приставы отыскали объявленного в федеральный розыск великолукского должника

Судебные приставы Великолукского района задержали 43-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске за злостное уклонение от уплаты алиментов. Должник длительное время скрывался от органов принудительного исполнения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

В ходе исполнения служебных обязанностей судебные приставы установили, что 43-летний гражданин длительное время уклонялся от явки и скрывался от органов принудительного исполнения. Проверка по базам данных подтвердила, что должник числится в федеральном розыске.

После установления местонахождения был доставлен приводом в структурное подразделение, где в отношении него судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ.

В связи с тем, что должник находился в федеральном розыске, после составления протокола и рассмотрения его в суде он был передан для дальнейших действий коллегам из УФСИН России по Псковской области. За долгую неуплату алиментов, что является нарушением части 1 статьи 157 УК РФ, он был раннее осужден Великолукским районным судом к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Однако, уклоняясь от отбывания наказания и контроля уголовно-исполнительной инспекции, он был объявлен в розыск.

Благодаря профессионализму и слаженным действиям судебных приставов удалось обеспечить исполнение законодательства и принять меры по привлечению должника к административной ответственности, добавили в ведомстве.