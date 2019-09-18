АвтоМир / Дороги

С 25 сентября закрывается автодвижение по участку улицы Генерала Маргелова

С 25 сентября в Пскове закрывается автодвижение по участку улицы Генерала Маргелова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в связи с проведением ремонтных работ на ул. Юбилейной с 25 сентября по 2 октября закрывается для движения транспорта участок улицы Генерала Маргелова на пересечении с улицей Юбилейной (перекресток). В качестве объезда определены улица майора Доставалова и улица Шестака.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении рекомендуется обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.