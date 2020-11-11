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«Подстрочник» с Борисом Елкиным. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM). Гость студии - председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним об итогах реализации основных дорожных проектов в текущем году и о планах на следующий. В частности, гость студии рассказал, какая судьба ждет главные и пока незавершенные объекты на территории Пскова: улицы Леона Поземского, Яна Фабрициуса, круг на Инженерной и Индустриальной. Отдельно были затронуты темы завершения строительства Северного обхода и предстоящего ремонта Октябрьского проспекта.