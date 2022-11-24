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В Пскове ищут подрядчика для ремонта улицы Николая Васильева почти за 170 млн рублей

Администрация Пскова заказала выполнение работ по ремонту улицы Николая Васильева. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 166 млн 746 тыс. 336 рублей.

Ремонтировать будут участок от улицы Льва Толстого до железнодорожного переезда, в том числе проезд к улице Новгородской. Площадь ремонтируемого покрытия, включая съезды, составит 33 512 квадратных метров. Задание предусматривает ремонт тротуаров, замену 102 метров барьерного ограждения, регулировку высотного положения 85 крышек люков.

Также будет ремонтироваться участок от железнодорожного переезда до автомобильной дороги Р-23 протяженностью 1,393 км. Площадь покрытия 12300 квадратных метров, длина ограждения – 68 метров.

Окончание подачи заявок - 12 декабря. Срок окончания работ – 24 августа 2024 года.

Гарантия составит: