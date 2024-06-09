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Дорогу на Великие Луки ремонтируют в Локнянском округе

В Локнянском округе подрядчик приступил к фрезеровке асфальта на дороге, ведущей к городу Великие Луки. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Помимо этого проводится ремонт дороги картами в сторону Новгородской области. Наш второй по численности населенный пункт - Подберезье, там ряд карт уже положили», - сказал Иван Белугин.

Глава округа отметил, что часто проблемы с ремонтом дорог возникают из-за нехватки финансов, но работы стараются проводить на сэкономленные средства таким образом, чтобы для жителей они были ощутимы.