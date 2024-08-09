АвтоМир / Дороги

В псковском микрорайоне Шабаны до 1 ноября частично перекроют улицу Полковую

В связи с продолжением капитального ремонта улиц в микрорайоне Шабаны с 8 сентября по 1 ноября закрывается движение транспорта по улице Полковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Закрывается движение транспорта по улице Полковой на участках от Красноармейской набережной до улицы Космической и от улицы Войсковой до 1-го Корытовского шоссе.

В качестве объездов определены улицы Космическая, Войсковая, Нововойсковая, переулки Гарнизонный, Олега Зобова, Трудовой, Пролетарский, Войсковой, 1-е Корытовское шоссе и Красноармейская набережная (напоминаем, улица является односторонней).

«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее выбирать маршруты», - добавили в администрации.