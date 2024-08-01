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Более 16 км дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтировали по дорожному нацпроекту

Более 16 км гравийной дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок специалисты привели к нормативу по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Печорском муниципальном округе. Объект прошел официальную приемку и уже находится в эксплуатации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Работы велись на двух участках, которые обеспечивают проезд местных жителей к ряду населенных пунктов, и выезд на федеральную трассу А-212. Дорога также обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта между Печорским и Пыталовским муниципальными округами.

В ходе ремонта специалисты восстановили профиль дороги, выполнили устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части дороги и съездах, отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. Также привели в нормативное состояние остановки и посадочные площадки в населенных пунктах Высокий Мост и Юшково.

105 млн рублей выделили на эти цели из федерального бюджета. Работы выполнила подрядная организация ООО «Дорстройсервис» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Ремонт завершаются и на 14-километровом участке этой трассы, проходящем через Вышгородок и Пыталово. По нацпроекту к нормативу будет приведено более 30 км автодороги в 2024 году.