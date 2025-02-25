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Автопробег ко Дню присоединения Крыма стартует в Пскове

Автопробег ко Дню присоединения Крыма стартует на площади Ленина в Пскове 18 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

В автопробеге примут участие десятки автомобилей. Напомним, в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации.

Традиционно 18 марта во всех городах Крыма и во многих российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками.

Напомним, фотовыставка Русского географического общества, посвящённая Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, открылась в псковском Детском парке 18 марта.