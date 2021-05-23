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Водитель мопеда в Пыталово повторно попался полицейским нетрезвым за рулем

38-летний водитель мопеда в Пыталово повторно попался полицейским нетрезвым за рулем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчину остановили вечером 7 июля на улице Белой. Кроме того, ночью 7 июля в Опочке у дома на Советской площади полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». За рулем находился за нетрезвый житель Опочецкого района 1992 года рождения.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.