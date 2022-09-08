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Женщина прокатила знакомого на капоте и стала фигурантом дела в Куньинском районе

В Куньинском районе пьяный водитель нарушила правила дорожного движения и по неосторожности причинила тяжкий вред здоровью человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

9 июля с 3:45 по 3:53 женщина двигалась по автомобильной дороге с находящимся на капоте автомобиля мужчиной. Водитель, двигаясь задним ходом, не справилась с управлением и съехала в кювет. Там автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше, придавив нижнюю часть тела потерпевшего. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения

Женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Преступление относится к категории средней тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.