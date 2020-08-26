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ГИБДД просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Великих Луках

Свидетелей ДТП, в котором сегодня погибли дети, просят обратиться в ГИБДД Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском ОМВД.

26 августа в 13:15 у дома №31 по улице Новосокольнической водитель автомашины ВАЗ-2107, мужчина 1954 года рождения, совершил наезд на двух малолетних детей, мальчиков в возрасте 10-ти месяцев и 4 лет, которые шли с матерью по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП дети погибли на месте.

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Очевидцев происшествия просят обратиться по адресу: улица Л. Чайкиной, 13/21, кабинет №15, позвонить по телефону 7-51-41 или 02.