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Михаил Ведерников назначил служебную проверку в связи с гибелью детей на дороге в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил служебную проверку в связи со смертельным дорожно-транспортным происшествием в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В Великих Луках встречался с родителями погибших 26 августа детей, - отметил он в ходе совещания на тему обеспечения безопасности дорожного движения. - Мы долго с ними разговаривали. Вопиющий на мой взгляд случай, я уже назначил служебную проверку, обязательно потом материалы передам в прокуратуру. Только эта семья с 2018 года обращалась с просьбами привести в порядок дорогу и сделать участок безопасным».

Губернатор подчеркнул, что все случаи обращений будут изучены, специалисты проанализируют действия местных властей.

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Михаил Ведерников предостерег глав районов и представителей муниципальных администраций от формального подхода в рамках решения вопроса организации безопасности дорожного движения.