Губернатор поручил проверить состояние дороги в Великих Луках, где в ДТП погибли двое детей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проанализировать состояние участка дороги (наличие и качество тротуаров, освещения и другое) в Великих Луках, где в ДТП погибли двое малолетних детей. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
«Страшная трагедия произошла в Великих Луках. На перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной водитель ВАЗ-2107 сбил женщину с двумя детьми. Оба ребенка (4 года и 9 месяцев) погибли. Это страшный удар для семьи. Выражаю искренние и глубокие соболезнования маме и родственникам погибших деток. Дай Бог сил пережить это горе», - написал глава региона.
Он отметил, что обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются, как и состояние водителя.