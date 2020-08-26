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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетних детей в ДТП в Великих Луках

26.08.2020 17:44|ПсковКомментариев: 2

Прокуратура Великих Лук контролирует расследование уголовного дела по факту гибели двух детей в ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Напомним, 26 августа около 13.30 в Великих Луках на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной автомашина ВАЗ-2107 под управлением 66-летнего водителя сбила женщину с двумя детьми, которая шла по обочине дороги в попутном направлении.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя автотранспортного средства.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города Великие Луки.

Теги: #великие луки #ДТП #гибель на дороге
Источник: Псковская Лента Новостей
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