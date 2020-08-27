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Власти Великих Лук выразили соболезнования родным погибших в резонансном ДТП детей

27.08.2020 10:53|ПсковКомментариев: 0

Глава Великих Лук Николай Козловский и руководитель городской администрация Любовь Романова выразили соболезнования родным и близким погибших в резонансном дорожно-транспортном происшествии малолетних детей, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Напомним, 26 августа около 13.30 в Великих Луках на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной автомашина ВАЗ-2107 под управлением 66-летнего водителя сбила женщину с двумя детьми, которая шла по обочине дороги в попутном направлении.

«Как это не прискорбно, на дорогах продолжают происходить аварии, что не может не вызывать беспокойство, - отметил Николай Козловский. - Уверен, что все обстоятельства произошедшего будут установлены. Расследование этого трагического ДТП будет находиться под личным контролем руководства города. Хочу выразить самые искренние соболезнования родителям малышей. Такую трагедию трудно пережить. Желаю им крепости душевных сил».



«Такие события всегда вызывают глубокую скорбь, но особенно ужасно, когда погибают дети – такие малыши, - добавила Любовь Романова. - Сил и крепости духа родителям. И, конечно, необходимо всем вместе сделать все от нас зависящее, чтобы такие трагедии не повторялись».

ОМВД России по городу Великие Луки просит свидетелей и очевидцев данного происшествия обратиться в ГИБДД города Великие Луки по адресу: улица Л. Чайкиной, 13/21, кабинет № 15 или звонить по телефонам: 7-51-41 или 02.

Теги: #великие луки #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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