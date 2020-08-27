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По делу о смертельном ДТП в Великих Луках назначены экспертизы

По делу о произошедшем в Великих Луках ДТП, в котором погибли двое детей, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Ранее сообщалось, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. В рамках расследования проводится значительный объем следственных действий. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения, добавили в ведомстве.

Напомним, 26 августа около 13.30 в Великих Луках на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной автомашина ВАЗ-2107 под управлением 66-летнего водителя сбила женщину с двумя детьми, которая шла по обочине дороги в попутном направлении.