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Предварительную причину смертельного ДТП в Великих Луках назвали полицейские

УМВД России по Псковской области назвало предварительную причину смертельного дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках, в котором погибли двое детей в возрасте 4 лет и 10 месяцев. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Трагедия произошла около 13:20 на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной. Водитель сбил женщину и ее двух детей, один из которых ехал на велосипеде, а другой находился в коляске.

Дети скончались на месте происшествия.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Великие Луки и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.