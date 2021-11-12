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Фура съехала в кювет в Куньинском районе

Фура съехала в кювет на автодороге М9 «Балтия», у деревни Овечково в Куньинском районе. Авария произошла сегодня, 14 ноября, сообщает районная газета «Пламя».

Водитель большегруза, двигавшегося со стороны Москвы, не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. Мужчина не получил травм и отказался от госпитализации после осмотра врачей. Жертв ДТП также нет. Причины аварии выясняются.

На месте работали Скорая помощь, спасатели Куньинской пожарно-спасательной части, сотрудники дорожной организации - ООО «Автомобильные дороги Пскова».