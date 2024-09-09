АвтоМир / Происшествия / ДТП

Безработный пскович на самокате сбил 6-летнего мальчика в Петербурге

38-летний неработающий пскович на электросамокате выбрал неподходящий скоростной режим и сбил 6-летнего ребёнка в Санкт-Петербурге 11 сентября.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:00 у дома №43, корпус 1, на проспекте Наставников. 6-летний мальчик с родителями шел по тротуару. По данным полиции, 38-летний мужчина, неработающий житель Псковской области, выбрал неподходящий скоростной режим и сбил ребёнка.

Мальчик в состоянии средней степени тяжести доставлен в детскую городскую больницу имени К. А. Раухфуса. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану брови, верхнего века, гематомы и ссадины, пишет «Фонтанка.ру».

В отношении мужчины сотрудники дорожно-патрульной службы составили протокол по статье 12.7.1 КОАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав).