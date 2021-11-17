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Спасатели помогли кондуктору выбраться из попавшего в ДТП в Куньинском районе автобуса

Кондуктору съехавшего в кювет в Куньинском районе автобуса потребовалась помощь спасателей. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

«На место выезжала 15-я пожарно-спасательная часть, осуществлялось деблокирование кондуктора, она же - один спасенный в ДТП человек», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе УМВД по региону уточнили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 17 ноября в 18.20 на 17-м километре автодороги Кунья - Назимово. Водитель, великолучанин 1960 года рождения, не справился с управлением автобуса ПАЗ, в результате чего он съехал в кювет и опрокинулся на бок.

В ДТП пострадала кондуктор, великолучанка 1976 года рождения, она получила травму головы. Госпитализировать пострадавшую не стали.

В ведомстве добавили, что водитель был трезв. По данному факту проводится проверка.