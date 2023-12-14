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Девушка погибла за рулем автомобиля при столкновении с грузовиком в Псковском районе

Смертельное дорожно-транспорте происшествие случилось на 20 километре автодороги Псков - Изборск в Псковском районе 14 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 10.15 водитель автомобиля Kia Rio, женщина 1990 года рождения, не справилась с управлением; из-за заноса транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с «КАМАЗом» под управлением мужчины 1966 года рождения.

В результате ДТП женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.