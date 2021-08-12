←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила замены масла
Как не запустить автомобиль
Почему нужно менять резину сейчас?
Кто на чем экономит при обслуживании?
Какой автомобиль надежнее?
Что русскому хорошо то китайцу...
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
в МРЭО Живая очередь
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
Чем опасен дождь для авто
Все ограничения движения
Остановку? Да пусть переносят
ещё За рулём 12.08.2021 14:350 Дизельное топливо в Псковской области подорожало за год на 9,2% 20.08.2021 08:310 Лучших водителей пожарных машин определили в Псковской области 18.08.2021 22:370 В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО 16.08.2021 07:303 Госавтоинспекция стала использовать дроны для выявления нарушений ПДД 15.08.2021 12:500 Пьяного водителя «Шевроле» остановили полицейские в Пскове 14.08.2021 20:530 Житель Псковской области имеет более 1000 неуплаченных штрафов по линии ГИБДД
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Лучших водителей пожарных машин определили в Псковской области

20.08.2021 08:31|ПсковКомментариев: 0

Соревнования на звание «Лучший водитель по скоростному маневрированию» прошли среди водителей пожарных автомобилей в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Прибыть на пожар в максимально короткие сроки – первая задача огнеборцев. Водители, работающие на пожарных автомобилях, должны уметь уверенно управлять своей техникой в различных дорожных условиях, знать их маневренные качества, иметь твердые практические навыки работы со специальными агрегатами, грамотно использовать тактико-технические возможности автомобилей при оперативных выездах и тушении пожаров. Постоянно тренируемые и сформированные навыки не бывают лишними ни на автотрассе, ни на проселочной, ни на городской дороге», - рассказали в ведомстве.

Участники соревнования должны выполнить несколько заданий. В частности, передним ходом въехать на подъем и передними колесами остановиться на стоп-линии, заехать передним ходом на площадку и поставить задним ходом автомобиль в бокс, проехать по часовой стрелке круга и выехать из ворот. Также участникам соревнований предстояло выполнить упражнение «колея» (передним ходом провести переднее и заднее колеса правой стороны автомобиля между брусками), «эстафета» (на одну стойку вешается кольцо, которое снимается водителем и надевается на вторую стойку при движении), затем «змейку» (проехать передним и задним ходом последовательно все проезды). И в завершении водители пожарной машины выполняют упражнения «скоростной участок» и «финиш» (преодолевает весь участок на высокой скорости со специальным звуковым сигналом и обоими передними колесами встает на стоп-линию).

По итогам соревнования «Переходящий кубок» завоевал водитель пожарной части №3 Анатолий Никандров, грамоту за второе и третье место получили водитель пожарной части №6 (Великие Луки) Михаил Кузьмин и водитель пожарной части №27(поселок Пушкинские горы) Янис Мейжис.

Теги: #пожарные #МЧС #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 2838 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
20.08.2021, 09:370 Движение транспорта ограничат на улице Школьной в Пскове с 23 августа 20.08.2021, 09:020 Водитель «Киа» не учел погодные условия и столкнулся с «Фордом» в Плюсском районе 20.08.2021, 08:510 Молодой водитель «Лады» пострадал при столкновении с деревом в Куньинском районе 20.08.2021, 08:310 Лучших водителей пожарных машин определили в Псковской области
19.08.2021, 19:420 Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове 20-22 августа 19.08.2021, 17:390 Вопросы безопасности дорожного движения обсудили в псковской Росгвардии 19.08.2021, 17:140 Низкопольные автобусы запустят на пригородных рейсах в Псковской области 19.08.2021, 17:050 Мост и очередной участок дороги Псков – Гдов – Сланцы отремонтируют за 582 млн рублей
19.08.2021, 14:420 Автобусную остановку планируют установить рядом с одним из великолукских предприятий 19.08.2021, 13:291 К ремонту улицы Коммунальной в Пскове приступили раньше намеченного срока 19.08.2021, 10:450 Началось обустройство круга на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове 19.08.2021, 07:455 МВД предложило упростить процедуру техосмотра
18.08.2021, 22:370 В России отменили обязательный техосмотр для покупки ОСАГО 18.08.2021, 20:0210 Велодорожка появилась на центральной улице Пскова 18.08.2021, 19:590 Автоматический пункт весогабаритного контроля появится в Стругокрасненском районе 18.08.2021, 16:206 Круговое движение организуют на пересечении улиц Шестака и Доставалова в Пскове к концу сентября
18.08.2021, 15:327 Новая велодорожка появилась на тротуаре Рижского проспекта в Пскове 18.08.2021, 10:470 Подрядчик подготовил территорию под автопарковку на Запсковье в неположенном месте 18.08.2021, 10:080 СберБанк: Количество оплаченных банковской картой поездок в транспорте выросло почти в 2,4 раза 18.08.2021, 08:571 Водитель «Киа» съехал в кювет в Великолукском районе
17.08.2021, 22:369 Борис Елкин прокомментировал видео с катающимися на досках псковичами на затопленной улице Некрасова 17.08.2021, 21:360 Начинающий водитель при обгоне устроил тройное ДТП под Себежем 17.08.2021, 21:111 В Пскове водитель «Рено» сбила девочку 17.08.2021, 19:534 В Пскове расчистят ливневую канализацию
17.08.2021, 19:260 Ряд улиц и дворов затопило в Пскове в результате сильного дождя 17.08.2021, 18:000 Женщина пожаловалась на зарастание дорог между деревнями в Пустошкинском районе 17.08.2021, 17:002 Интерактив: Пешеходный переход можно пересечь только вброд 17.08.2021, 15:210 В Пскове начинаются работы по устройству нового кольца
17.08.2021, 14:241 Судимый пскович попался на краже сабвуфера из автомобиля 17.08.2021, 12:182 Начался ремонт улицы Коммунальной в Пскове 17.08.2021, 09:591 Столкновение ВАЗа и «Шевроле» мешает движению на улице Труда в Пскове 17.08.2021, 08:000 В России планируют снизить смертность в ДТП к 2030 году
16.08.2021, 21:292 Участок дороги в Печорском районе ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту 16.08.2021, 19:480 «Сузуки» и «Рено» столкнулись в Плюсском районе 16.08.2021, 15:040 Нетрезвый водитель пострадал в ДТП в Дедовичах 16.08.2021, 14:124 Отменен конкурс по выбору подрядчика для строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова
16.08.2021, 12:456 Власти Пскова заказали проект временного моста на время ремонта Ольгинского 16.08.2021, 11:067 В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная действует новая схема движения 16.08.2021, 10:251 За неделю в Псковской области выявили 65 пьяных водителей 16.08.2021, 10:150 В ГИБДД Пскова не подтвердили наезд на пешехода на парковке у «Империала»
16.08.2021, 09:520 Пьяный велосипедист врезался в автомобиль в Великих Луках 16.08.2021, 07:303 Госавтоинспекция стала использовать дроны для выявления нарушений ПДД 15.08.2021, 21:340 Псковичам советуют в ночное время иметь при себе предметы со световозвращающими элементами 15.08.2021, 20:140 Автомобиль «Лада» в Великих Луках въехал в дерево после столкновения с «Тойотой»
15.08.2021, 12:500 Пьяного водителя «Шевроле» остановили полицейские в Пскове 15.08.2021, 11:560 Водитель «Ниссана» сбил пьяного велосипедиста в Великих Луках 15.08.2021, 10:262 Девушка попала в реанимацию после ДТП на автобусной остановке в Псковском районе 15.08.2021, 09:152 В Себеже насмерть сбили пешехода
14.08.2021, 20:530 Житель Псковской области имеет более 1000 неуплаченных штрафов по линии ГИБДД 14.08.2021, 18:380 Малолетнюю девочку сбил автомобиль в Невеле 14.08.2021, 17:117 Администрация закажет концепцию развития велоинфраструктуры Пскова 14.08.2021, 13:490 Акция «Безопасный двор» продолжается в Псковской области
14.08.2021, 12:400 В России утвердили правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог 13.08.2021, 23:107 Фотофакт: Водитель влетел в «кольцо» у «Акваполиса» в Пскове 13.08.2021, 22:552 Испугавшийся собаки юный велосипедист из Подмосковья попал под машину в Кунье 13.08.2021, 19:328 В Пскове будут развивать сеть заправок электромобилей
13.08.2021, 18:101 Новый асфальт уложили на железнодорожных переездах в Псковской области 13.08.2021, 16:210 Автомобиль перевернулся в Стругокрасненском районе 13.08.2021, 14:440 Завершилась реконструкция дороги от печорской деревни Лавры до границы с Латвией 13.08.2021, 14:320 Женщина пострадала в ДТП на Советской в Пскове
13.08.2021, 13:030 Водитель почувствовал себя плохо и съехал в кювет в Пустошкинском районе 13.08.2021, 12:200 В Дновском районе открыли для движения участок дороги после ремонта по нацпроекту 13.08.2021, 11:030 «Фольксваген» перевернулся под Псковом, женщина-водитель госпитализирована 13.08.2021, 10:190 Водитель съехавшего в кювет под Великими Луками «Рено» отказался от проверки на алкоголь
13.08.2021, 09:440 Пенсионер на «Ладе» проехал на красный сигнал светофора в Опочке и травмировал женщину 13.08.2021, 09:292 Круговое движение на улице Кузнецкой в Пскове введут с 30 августа 12.08.2021, 21:581 Девушка пострадала в ДТП в Палкинском районе 12.08.2021, 20:050 УГХ оценило качество ремонта дворовых проездов в Пскове
12.08.2021, 16:441 Псковичам рассказали, как избежать очередей в МРЭО ГИБДД 12.08.2021, 15:590 Водитель съехал в кювет и покинул место ДТП в Великолукском районе 12.08.2021, 15:550 Ремонт более 10 километров трассы Порхов – Успенье завершили досрочно 12.08.2021, 14:350 Дизельное топливо в Псковской области подорожало за год на 9,2%
12.08.2021, 13:391 Стоимость КАСКО и ОСАГО выросла в Псковской области 12.08.2021, 10:170 Водитель «Рено» устроил ДТП при попытке скрыться от великолукских полицейских. ФОТО 12.08.2021, 07:491 Подрядчик назвал срок завершения ремонта Крестовского шоссе в Пскове 11.08.2021, 21:584 Пассажиры автобуса «Псков - Геленджик» провели ночь на трассе в Ростовской области
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.