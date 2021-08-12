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Лучших водителей пожарных машин определили в Псковской области

Соревнования на звание «Лучший водитель по скоростному маневрированию» прошли среди водителей пожарных автомобилей в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Прибыть на пожар в максимально короткие сроки – первая задача огнеборцев. Водители, работающие на пожарных автомобилях, должны уметь уверенно управлять своей техникой в различных дорожных условиях, знать их маневренные качества, иметь твердые практические навыки работы со специальными агрегатами, грамотно использовать тактико-технические возможности автомобилей при оперативных выездах и тушении пожаров. Постоянно тренируемые и сформированные навыки не бывают лишними ни на автотрассе, ни на проселочной, ни на городской дороге», - рассказали в ведомстве.

Участники соревнования должны выполнить несколько заданий. В частности, передним ходом въехать на подъем и передними колесами остановиться на стоп-линии, заехать передним ходом на площадку и поставить задним ходом автомобиль в бокс, проехать по часовой стрелке круга и выехать из ворот. Также участникам соревнований предстояло выполнить упражнение «колея» (передним ходом провести переднее и заднее колеса правой стороны автомобиля между брусками), «эстафета» (на одну стойку вешается кольцо, которое снимается водителем и надевается на вторую стойку при движении), затем «змейку» (проехать передним и задним ходом последовательно все проезды). И в завершении водители пожарной машины выполняют упражнения «скоростной участок» и «финиш» (преодолевает весь участок на высокой скорости со специальным звуковым сигналом и обоими передними колесами встает на стоп-линию).

По итогам соревнования «Переходящий кубок» завоевал водитель пожарной части №3 Анатолий Никандров, грамоту за второе и третье место получили водитель пожарной части №6 (Великие Луки) Михаил Кузьмин и водитель пожарной части №27(поселок Пушкинские горы) Янис Мейжис.