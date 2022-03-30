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Страховки каско и ОСАГО подорожали до 15%

Страховщики уже начали повышать тарифы по каско из-за роста расходов на запчасти и подорожания ремонтных работ, рассказал управляющий директор по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

По его словам, увеличение уже составило 10-15%. Кроме того, некоторые станции ТО могут начать резко поднимать расценки и использовать панику, но это продлится недолго, пишет газета «Известия».

В «РЕСО-Гарантии» также корректируют цены на каско, как и большинство конкурентов, сообщил заместитель генерального директора Игорь Иванов. В «Югории» из-за прогнозов о подорожании запчастей тарифы по ОСАГО повысили на 5-10% в зависимости от региона, первая волна увеличения цен прошла в марте, но этого недостаточно, чтобы компенсировать падение рубля, рассказали в «Югории». Там считают, что каско может подорожать на 10-20%.

Тарифы по страховкам, кроме сегмента ОСАГО, на фоне текущей ситуации вырастут как минимум на уровень инфляции к концу года, оценила председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. При этом, по макроэкономическому опросу ЦБ, инфляция по итогам 2022-го достигнет 20%.

Цены на полисы обязательного автострахования могут также увеличиться на 20%, считает профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее мнению, стоимость каско способна вырасти на 40-50%, цены на ДМС для физлиц — на 30-50%, а, например, в имущественном страховании из-за инфляции и обесценивания рубля — на 50% и более.