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Святочные гуляния на «Хлебном хуторе»: как православная молодежь Пскова и Печор отпраздновала Крещение Господне

Вечером 19 января в деревне Сорокино Печорского района Псковской области происходило нечто необыкновенное: «волхвы» трудились над изготовлением «даров», бобры и белки боролись с нечистой силой за возвращение Рождества, а потом все вместе как запоют под живую музыку: «Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной…»

В воскресенье православная молодёжь Пскова и Печор по уже доброй сложившейся традиции, которую заложил Паломнический центр Псково-Печерского монастыря, собралась на «Хлебном хуторе», чтобы отметить праздник Крещения Господня, немного попеть и потанцевать.

В сгустившихся сумерках под усыпанном звёздами небом на «Хлебный хутор» в Сорокино приехали ученики монастырской Воскресной школы, члены творческого православного молодежного клуба «Феникс», молодые прихожане псковского храма Старое Вознесение, которые создали «ВКонтакте» группу «Православная молодёжь Пскова».

Когда на хуторе стало мандарину некуда упасть, его хозяева провели для собравшихся мастер-класс по изготовлению пряников, объясняя, что первые пряники, конечно же, были не чем иным, как дарами волхвов.

Каждый участник мастер-класса выбрал себе понравившуюся деревянную форму для пряника и смог взвесить в руке самую ценную деревянную форму из хранящихся на «Хлебном хуторе» – которая была сделана по старинному музейному образцу и предназначена для «разгони».

«Разгоней», объяснили несведущим, в старину назывался пряник, который делили на кусочки и выдавали гостям по завершении пира, намекая, что им пора бы уже отбыть восвояси.

В этот вечер до «разгони» дело так и не дошло: хозяева «Хлебного хутора» и сами настолько увлеклись всем происходящим, что забыли думать о времени. Особенно, когда инициатива перешла к гостям.

Вылепленные молодыми людьми пряники отправились в печку, а пока они там поспевали, молодёжный театр церкви Старое Вознесение показал собравшимся свой новый спектакль «Однажды в Нарнии» по фанфику на произведения Клайва Стейплза Льюиса, герои которого сражаются с Белой Колдуньей за Рождество.

Правда, художественный руководитель этой театральной студии, настоятель церкви Старое Вознесение отец Олег очень волновался, что в этом показе спектакля по ряду уважительных причин принимает участие не первый состав труппы и что исполнители некоторых ролей даже не успели как следует выучить текст…

Но его воспитанники так вдохновенно и талантливо играли, что представление завершилось не тухлыми помидорами, как опасался отец Олег, а бурными овациями. А короны королей Нарнии после спектакля были пущены по кругу, потому что зрителям тоже очень захотелось их примерить.

Тем временем пряники подрумянились, и пришло время разукрашивать их пищевыми красителями. При этом досталось не только пряникам: лица некоторых гостей после этого мастер-класса тоже стали намного краше.

В разгар празднества начала своё представление музыкальная студия, которая занимается при Паломническом центре Псково-Печерского монастыря: её воспитанники по очереди исполнили под живую музыку популярные песни, а музыканты из клуба «Феникс» перемежали эти выступления номерами из своей программы.

Впрочем, без казусов не обошлось, и благодаря присутствию на празднике священников молодые верующие смогли переосмыслить некоторые популярные песни.

Например, когда они было расплясались под песенку из кинофильма «Человек-амфибия» («Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно!»), отец Марк обратил их внимание, что в ней вообще-то поётся про «нечистую силу» («мне теперь морской по нраву дьявол»). Когда, как не в Святки, самое время это осознать и больше не иметь дела ни с какой нечистью, даже на словах.

Отец Олег подчеркнул, что православные новогодние праздники от Рождества Христова до Крещения Господня (от звезды до воды) вообще пронизаны ощущением «инаковости» и великого таинства мистического познания самой сути Православной веры, когда силы тьмы поневоле отступают перед силами света.

А Богоявление, по его словам – это кульминация в череде этих необыкновенных событий. И как каждая капелька воды, когда она «игрится», отражает полноценное солнце, проповедовал отец Олег, так и каждый православный христианин должен стараться отражать в себе Божественную красоту. «Которая изливается на всех нас», – добавил отец Марк.

«Я желаю вам быть такими же настоящими – солнечными!» подытожил свою речь настоятель церкви Старое Вознесение. И поблагодарил отца Марка за то, что Псково-Печерский монастырь делает так много для того, чтобы молодые люди могли стать солнечными и настоящими.

Автор: Ольга Миронович

Фото: Григорий Юшин